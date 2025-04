Emerge un nuovo sviluppo inquietante nel caso dell’omicidio di Sara Campanella. Mentre si attende l’interrogatorio di Stefano Argentino, il 27enne accusato del delitto, un video sconvolgente fa luce sugli ultimi istanti di vita della giovane vittima. Le immagini mostrano momenti drammatici che potrebbero rivelare dettagli cruciali per la comprensione di questa tragica vicenda.

L’interrogatorio di Stefano Argentino

L’omicidio di Sara Campanella ha scosso profondamente l’opinione pubblica, attirando l’attenzione per le circostanze misteriose che circondano la sua morte e per i dettagli agghiaccianti che stanno emergendo nelle indagini. La giovane, una studentessa di 22 anni, è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo mortale alla gola, inferto con un coltello, non ancora ritrovato. Il caso ha destato particolare preoccupazione per la brutalità del gesto e per le motivazioni, legate ad un amore non corrisposto.

Secondo quanto riportato dai magistrati della Procura di Messina nel provvedimento di fermo, Argentino avrebbe ricevuto l’aiuto di «terze persone» per fuggire. Dopo l’omicidio di Sara, il giovane si sarebbe diretto verso Noto, dove si è rifugiato in un b&b legato alla madre. La Procura sostiene che Argentino sia riuscito a scappare rapidamente grazie all’appoggio di individui ancora da identificare, che lo hanno aiutato a far perdere le sue tracce.

Stefano Argentino, un 26enne studente originario di Noto, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso Sara Campanella, accoltellandola a morte per strada. L’interrogatorio di Argentino si terrà oggi nel carcere di Gazzi, a Messina, e si spera che possa fornire informazioni cruciali su quanto accaduto. Raffaele Leone ha deciso di rinunciare alla difesa, spiegando che la sua scelta è stata dettata da “motivi personali”. A questo punto, Argentino dovrà provvedere a nominare un nuovo avvocato che lo rappresenti, oppure gli verrà assegnato un difensore d’ufficio, qualora non lo faccia in tempi brevi.

Nel frattempo, è emerso un video che cattura gli ultimi istanti di vita della vittima. Le immagini, che sono state rese pubbliche, potrebbero rivelare dettagli determinanti che potrebbero fare luce sul comportamento di Stefano Argentino e sulla verità dietro l’omicidio.

Sara Campanella, video rivela dettagli sconvolgenti: cosa fa Stefano Argentino

Mentre si attende l’interrogatorio, emerge un video che offre nuove inquietanti informazioni. Il filmato, ripreso dalla telecamera del Policlinico di Messina, dove entrambi studiavano, mostra gli ultimi istanti di vita della 22enne, colpita alla gola con un coltello.

Alle 17:05 di lunedì 31 marzo, Argentino appare tranquillo, con lo zaino in spalla, mentre segue la collega che aveva appena lasciato l’ultima lezione di Tecniche di laboratorio biomedico. La segue a passo svelto, tanto che Sara si accorge della sua presenza e invia un messaggio a un’amica: “Dove siete che sono con il malato che mi segue”.

Dopo pochi minuti, le riprese di un benzinaio mostrano Sara e Argentino scomparire dietro al gabbiotto del distributore, dove sembrano discutere, secondo quanto riportato dalla procura. In quei 9 minuti di video, si assiste a un cambiamento drammatico: Sara si allontana verso la zona del mare, ma a quel punto Argentino la afferra da dietro e, tirato fuori un coltello, la colpisce mortalmente.

Un testimone riferisce di aver sentito delle urla. “Basta, lasciami, basta”, continuava a gridare la 22enne, sopraffatta dal dolore. La giovane riesce a fare solo qualche passo prima di crollare a terra.