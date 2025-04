Una studentessa di 21 anni è morta a Roma: la causa principale è largamente imputabile allo shock anafilattico per via di un'intolleranza alimentare sconosciuta.

Quanto accaduto a Roma ha davvero dell’incredibile ma manifesta ancora una volta quanta attenzione bisogna avere nei confronti degli alimenti che si ingeriscono e di provare in tutti i modi di comunicare le proprie intolleranze o allergie, se naturalmente ne si è a conoscenza altrimenti purtroppo il pericolo è sempre in agguato.

I rischi derivanti dal cibo per la salute

Spesso non ci si rende conto che il cibo che assumiamo possa essere letale per la salute, normale non pensarlo se le situazioni vanno bene e non si riscontrano problemi di alcun tipo.

Questi ultimi insorgono all’improvviso e quasi sempre ci si trova spiazzati non sapendo come reagire per mitigare i problemi e purtroppo le avvisaglie vengono sottovalutate.

Una maggior attenzione a volte non basta perché se non si è coscienti di avere problematiche legate agli alimenti ce ne si ciba con la massima tranquillità.

Roma, studentessa morta dopo aver mangiato panino

Una studentessa di 21 anni è morta a Roma, zona Pigneto come riporta il sito Tgcom24 dopo aver mangiato un panino.

La giovane si sarebbe accasciata al suolo dopo i primi morsi, le amiche presenti assieme a lei avrebbero tentato di tutto per rianimarla ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza che ha proseguito la rianimazione per 30 minuti senza alcun successo.

La causa del decesso è molto probabilmente uno shock anafilattico, all’esercente che le ha venduto il panino non avrebbe comunicato alcuna allergia, complice il fatto che essendo di origine straniera avesse difficoltà ad interlocuire in italiano.