Il contesto dell’omicidio

Il tragico omicidio di Sara Campanella ha scosso l’opinione pubblica, rivelando una storia di ossessione e violenza. Stefano Argentino, accusato di aver ucciso la giovane collega universitaria, ha confessato di aver cercato di contattarla ripetutamente, senza mai ricevere risposta. La sua ossessione per Sara è iniziata due anni fa, quando ha cominciato a scriverle messaggi sotto il pretesto di discutere appunti universitari. Tuttavia, col passare del tempo, i messaggi si sono trasformati in inviti a uscire e complimenti, rivelando un comportamento sempre più inquietante.

Un monologo di messaggi

Le amiche di Sara hanno descritto la chat di WhatsApp tra i due come un “monologo fatto di vocali”, con Argentino che continuava a inviare messaggi a tutte le ore, senza mai ricevere una risposta. Questo comportamento ha alimentato la sua convinzione di essere ricambiato, portandolo a sviluppare un’ossessione che culminerà in un atto di violenza. Durante l’interrogatorio, Stefano ha ammesso di aver chiesto a Sara notizie di un’operazione medica, ma ha anche rinfacciato il suo silenzio, dimostrando la sua incapacità di comprendere il rifiuto della giovane.

Le circostanze dell’omicidio

Le modalità con cui Sara è stata uccisa sono agghiaccianti. Secondo il giudice per le indagini preliminari, Stefano è uscito di casa armato, con l’intenzione di infliggere sofferenza alla vittima. Non si è trattato di un momento di rabbia, ma di un atto premeditato, motivato da un impulso criminale che ha trovato sfogo in un gesto estremo. La famiglia di Sara, ancora in cerca di un legale, si trova ora a dover affrontare la realtà di una perdita inaccettabile, mentre la società si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro.