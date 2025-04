Un’operazione internazionale contro la pedopornografia

Recentemente, un’indagine condotta dalla procura di Napoli ha portato alla luce una rete di pedopornografia online, culminando nell’operazione denominata “Stream”. Questo intervento ha visto l’arresto di quattro persone e la denuncia di altre quindici, tutte accusate di detenzione di ingente materiale pedopornografico. La scoperta di un sito web, soprannominato “Wikipedo”, ha suscitato particolare allerta, in quanto si presentava come un’enciclopedia dedicata a contenuti illeciti, con tanto di “manuale di istruzioni per il pedofilo”.

Sequestri e arresti in Italia e Germania

Le autorità hanno sequestrato numerosi wallet di criptovalute e dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. La cooperazione con le forze dell’ordine tedesche ha rivelato ulteriori dettagli su una piattaforma nel dark web chiamata “KidFlix”, che permetteva la visione di contenuti pedopornografici on-demand. Questo nome è un chiaro riferimento a Netflix, suggerendo un’analogia inquietante tra il consumo di contenuti legali e quelli illeciti. Nell’ambito delle indagini tedesche, la polizia di Monaco di Baviera ha effettuato 79 arresti, dimostrando l’ampiezza del fenomeno.

Profilo degli arrestati e indagati

Tra gli arrestati in Italia, si trovano un disoccupato di 27 anni di Foggia, un informatico di 49 anni di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta e un massaggiatore di 36 anni di Pesaro Urbino. Gli indagati, con età compresa tra 22 e 67 anni, includono operai, impiegati, professionisti e un avvocato. Le perquisizioni sono state eseguite in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Veneto e Sardegna, dimostrando l’impegno delle autorità nel contrastare questo crimine odioso.

La lotta contro la pedopornografia online

Questa operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro la pedopornografia online, un fenomeno in crescita che richiede un’azione coordinata a livello internazionale. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per monitorare e reprimere tali attività illecite, utilizzando tecnologie avanzate come l’analisi delle blockchain per identificare i responsabili. La collaborazione tra le forze dell’ordine di diversi paesi è fondamentale per affrontare un problema così complesso e devastante.