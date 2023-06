Un gruppo di uomini tra i 23 e i 31 anni sono stati denunciati per aver organizzato un falso rapimento per un addio al celibato.

Falso rapimento per addio al celibato: 9 denunce per procurato allarme

Per una tradizionale festa di addio al celibato, nove uomini tra i 23 e i 31 anni, di Trofarello, in provincia di Torino, hanno organizzato un finto rapimento. Gli uomini sono stati denunciati per procurato allarme dopo che, con casco, passamontagna e armati di fucile, hanno sequestrato il 30enne futuro sposo dalla propria abitazione e lo hanno rinchiuso, legato e imbavagliato, in un furgone.

Falso rapimento per addio al celibato: il panico nel vicinato

Una messinscena che ha creato il panico in tutto il vicinato, con un anziano che ha accusato un malore e molti altri abitanti che hanno telefonato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Una volta ricostruita la vicenda, hanno denunciato i 9 uomini per procurato allarme e sequestrato armi da soft air, caricatori, passamontagna, caschi e indumenti. I militari sono riusciti a risalire al gruppo grazie alle targhe dei veicoli utilizzati.