Cantù, violenta rissa in piazza Garibaldi: tre feriti sono in gravi condizioni

Nella notte tra sabato e domenica, in piazza Garibaldi a Cantù è scoppiata una violenta rissa: tra i feriti, tre risultano in gravi condizioni, un 44enne, un 33enne ed un 29enne residenti il primo a Novedrate e gli altri due a Cantù.

Cantù, accoltellamento in piazza Garibaldi: tre feriti

Le tre persone sono state ferite a colpi di coltello durante una rissa scoppiata in piazza Garibaldi, a Cantù (Como). Il 29enne è in coma farmacologico all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il 44enne è stato portato al Sant’Anna di Como con lesioni alla milza.

I carabinieri indagano sulla rissa

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto: una quindicina di persone avrebbero partecipato alla rissa. Le indagini stanno procedendo per identificare i coinvolti e chi, tra questi, ha estratto il coltello o utilizzato cocci di bottiglia come arma. Secondo quanto ricostruito, le persone erano in un locale e sono uscite in piazza dove ci sarebbe stato anche un lancio di transenne. Fra i coinvolti in questa rissa, la terza nell’ultimo mese con feriti a bottigliate, ci sarebbero esponenti di baby gang locali.

