Finale di Coppa Italia 2024: il piano della mobilità per arrivare all'Olimpico

Strategie di mobilità per la Finale di Coppa Italia 2024: come arrivare all'...

Dopo un lungo percorso durato quasi un anno, siamo finalmente giunti all’attesissima finale di Coppa Italia 2024, che vedrà sfidarsi Atalanta-Juventus. Il match è in programma mercoledì 15 maggio presso lo Stadio Olimpico di Roma e con fischio d’inizio alle ore 21:00.

Finale Coppa Italia 2024: viabilità ecosostenibile

L’attesa finale tra Atalanta e Juventus si distinguerà come il primo evento sportivo tutto progettato intorno al valore della sostenibilità. La Lega Serie A, insieme a Sport e Salute e Roma Servizi per la Mobilità, ha firmato un accordo per il progetto “ROAD TO ZERO“, in sintonia con la Strategia di Sostenibilità 2030 della UEFA “Strength Through Unity“.

Questo progetto rappresenta un significativo passo avanti nel mondo dello sport, evidenziando un impegno tangibile nel ridurre l’impatto ambientale e sociale delle manifestazioni sportive. L’incontro tra Atalanta e Juventus sarà quindi più di una semplice partita: sarà un’espressione tangibile di questo impegno. Oltre ai benefici immediati per l’ambiente e la comunità, questa iniziativa potrebbe stimolare cambiamenti duraturi nel modo in cui gli eventi sportivi vengono organizzati e vissuti, aprendo la strada a una nuova era di sostenibilità nel mondo dello sport.

Il piano trasporti

Per favorire la mobilità sostenibile e garantire la sicurezza in vista della finale di Coppa Italia 2024, il piano trasporti prevede: distribuzione gratuita di ticket giornalieri per il trasporto pubblico locale a tutti i tifosi muniti di biglietto per l’Olimpico; estensione dell’orario di servizio di tutte le linee metropolitane (A, B, B1 e C) fino all’1:30 di notte, agevolando il rientro dei tifosi dopo la partita; poi ancora saranno potenziate le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico e navette dedicate per il trasporto delle persone con disabilità. Inoltre, sono stati anche emanati divieti di sosta anticipati sulle strade attorno allo stadio Olimpico, garantendo spazi liberi per il transito dei veicoli e la sicurezza dei partecipanti.

Mezzi in sharing

Il Comune di Roma sta preparando una grande area di parcheggio dedicata ai mezzi di sharing, come il bike sharing, il noleggio di monopattini elettrici e lo scooter sharing, per coloro che arriveranno allo stadio Olimpico. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa in programma martedì 14 maggio, sempre presso lo Stadio Olimpico.