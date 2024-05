Macellaio accoltellato a Roma: la polizia è intervenuta in via Palmiro Togliatti. Il 41enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Un macellaio è stato accoltellato da un collega in via Palmiro Togliatti, zona Collinato Tor-Sapienza, a Roma. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale: è in pericolo di vita. Si tratta di un 41enne origine etiope, il quale è stato colpito da un 36enne al torace, al braccio e alla gamba. L’episodio è avvenuto lo scorso 21 maggio presso un laboratorio di macelleria del centro carni, ex Mattatoio.

Macellaio accoltellato a Roma: l’intervento della polizia

In seguito all’accaduto gli agenti elle volanti e dei commissariati Casilino e San Lorenzo sono intervenuti alle ore 6:00 presso il civico 1280 di viale Togliatti. Sul posto hanno trovato i due colleghi che lavoravano insieme. Il 41enne, rimasto ferito in maniera grave, è stato trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I. Il 36enne, aggressore dell’uomo, è stato arrestato per tentato omicidio.

I motivi dell’aggressione

Secondo le prime informazioni rese note, l’aggressione ai danni del 41enne sarebbe scaturita per futili motivi. Il 36enne, autore del tentato omicidio, stato messo a disposizione della magistratura.

Le indagini delle forze dell’ordine

Gli inquirenti hanno interrogato gli altri dipendenti della stuttura per avere una visione più chiara di quanto avvenuto. Nel caso in cui l’aggredito morisse, per il 36enne la situazione giudiziaria peggiorerebbe inesorabilmente. Da notare come la vittima sia stata colpita in diversi punti sensibili.