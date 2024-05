L'influencer Siu è in fin di vita, il marito: "È caduta in casa"

Siu è un’influencer di origini marocchine, ricoverata in terapia intensiva, in fin di vita. “È caduta in casa”, ha detto il marito ai soccorritori, ma la donna è stata trovata con un foro nel petto e in casa c’era molto sangue.

Influencer in fin di vita: aperte le indagini

Suokaina El Basri, 30 anni, modella, influencer e mamma di due bambine, è in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara, dove è stata trasportata dopo un primo ricovero a Biella.

Il marito ha chiamato il 118 spiegando che la moglie si era ferita cadendo su uno spigolo aguzzo di una cassettiera. Tuttavia, dopo l’arrivo dei soccorritori in casa, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e la Procura ha aperto un’inchiesta.

Il marito di Siu si chiama Jonathan Maldonato, lavorerebbe per un’azienda produttrice di caffè. Soukaina e il marito hanno due figlie, di cinque e sei anni.

L’influencer in terapia intensiva

L’influencer è in terapia intensiva e in prognosi riservata. Ha avuto un arresto cardiaco ed è in isolamento per un’esigenza della procura di Biella che sta indagando sul caso.

Al momento nessuna conferma sul titolo di reato con il quale è stato aperto il fascicolo e sulla probabile iscrizione del marito nel registro degli indagati. Nel frattempo, il marito si è trasferito con le figlie dai suoi genitori perché la casa in cui tutto è successo è stata messa sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno effettuando i primi interrogatori a parenti ed amici per conoscere meglio il rapporto tra i due nella coppia.