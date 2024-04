Tre influencer rischiano di perdere le dita dei piedi per una sfida social che le ha fatte finire in ospedale.

Anderson Neiff, cantante brasiliano, ha dato vita al format N1 Influencer, una specie di programma condiviso via social in cui i concorrenti vivono insieme in una villa a Recife, in Brasile, sfidandosi in challenge di ogni genere. L’ultima è quasi costata le dita dei piedi a tre concorrenti, MC Thammy, Artur Braz e Teus Neiff. Si tratta di una prova di resistenza in cui vince chi riesce a rimanere per più tempo con i piedi immersi in una bacinella con sale grosso e ghiaccio. Appena hanno tolto i piedi dal ghiaccio si è subito capito che qualcosa non era andato per il verso giusto.

I tre influencer sono stati portati in ospedale, dove sono stati curati. Hanno rischiato di perdere le dita dei piedi. Il tutto è stato documentato sui profili social. I tre sono rimasti in ospedale per tre giorni e sono tornati nella villa dove si svolge il programma social, con ustioni di primo grado e di secondo grado.

La pericolosa sfida social

Non è la prima volta che questa challenge diventa virale sui social network e causa gravi problemi di salute. Nel 2012 la sfida social aveva ottenuto un grande successo negli USA e in Inghilterra, con conseguenze devastanti. La combinazione ghiaccio e sale causa gravi problemi a contatto con la pelle. Il sale abbassa il punto di congelamento del ghiaccio fino a -17°, provocando gravi ustioni sulla pelle. Si possono anche riscontrare problemi a muscolatura e ossa.