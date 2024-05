Il 29 maggio, verso le 7 di mattina, un uomo è entrato indisturbato nella chiesa dell’Addolorata a Taranto, situata tra via Leonida e via Iapigia, ha rubato la statua di Gesù e, caricandosela in spalla, si è tranquillamente allontanato.

Il post ironico del parroco

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della parrocchia. Il prete, don Amedeo Basile ha pubblicato un fermoimmagine del furto su Facebook, accompagnandolo con un post ironico:

“PER UNA CHIESA IN USCITA… Noi siamo differenti non ci piacciono le processioni tradizionali. Fare di Cristo il cuore del mondo … avrà pensato bene chi ha pensato di trafugarti, bravo fratello hai servito il Maestro anche se non lo sapevi !!… e sì, il cuore di Cristo non può fermarsi in una chiesa, dentro le mura di un cenacolo deve per prima Lui mettere in pratica ciò che ha comandato: andate … e portate a Tutti il mio cuore … dite loro che cerco io per primo il loro volto e che non voglio nascondere il mio a loro … cuore a cuore nella Chiesa nel mondo ….”

“Dove tu mi vuoi io andrò”

Continua il post di Don Basile, lo stesso parroco che durante il lockdown celebrava la Messa sul tetto di un condominio: “Lì dove l’uomo vuole portarmi, dove vuole dare un senso alla sua vita, lì dove serve un cuore che palpita d’amore per l’uomo che non può morire nella sua colpa che non può spegnere un cuore che batte, batte nonostante la sua fragile umanità… dove tu vuoi Io sarò …dove tu mi vuoi Io andrò … sembra che il cuore di Cristo stia cantando da ieri da questa parrocchia da questa comunità … non ti abbiamo perso Signore ti abbiamo lasciato portare nel mondo.”