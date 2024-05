Il maxi incidente ha creato il caos in FiPiLi, tra gli svincoli di San Miniato ed Empoli Ovest, in direzione Firenze: code fino a 6 chilometri, presenti già da Santa Croce.

Maxi incidente: cosa è successo

L’incidente è avvenuto tra le 8 e le 9 di questa mattina, venerdì 31 maggio: le cause dello scontro tra i sette mezzi sono ancora in corso di accertamento, i rilievi sono in carico alla polstrada. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco e personale sanitario del 118 con diverse ambulanze.

Per i soccorsi sono giunti i vigili del fuoco di Empoli, Misericordia di Fucecchio, le Pubbliche assistenze di Empoli e la Misericordia di San Miniato Basso.

I feriti nell’incidente in FiPiLi e le condizioni del traffico

Ci sono almeno quattro feriti, ma il numero potrebbe salire in queste ore: in merito alle condizioni dei feriti trasportati in ospedale, al momento, non si è a conoscenza del loro stato di salute.

Il traffico è completamente bloccato, ormai da ore, al km 30: alle 10 si erano formati fino a 6 km di coda tra Santa Croce ed Empoli Ovest. La fila, in direzione del capoluogo, ha raggiunto quasi l’uscita di Santa Croce sull’Arno: molti gli automobilisti che sono scesi dalle auto.

Si segnalano anche code nella carreggiata opposta, a causa dei rallentamenti dei curiosi.