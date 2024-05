Morto Drew Gordon, incidente stradale fatale per l’ex giocatore della Dinamo Sassari

Drew Gordon, ex giocatore della Dinamo Sassari, è morto a 33 anni in un incidente stradale.

Drew Gordon, ex giocatore della Dinamo Sassari, aveva solo 33 anni. Secondo quanto riportato dal suo agente, l’uomo è morto nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio, in un terribile incidente stradale avvenuto a Portland, in Oregon. L’americano era molto conosciuto perché aveva contribuito a far vincere il primo trofeo alla Dinamo Sassari.

Chi era Drew Gordon

Drew Gordon era arrivato a Sassari negli ultimi mesi del campionato del 2021, poi era stato richiamato per la stagione successiva, dove oltre alla Coppa Italia aveva raggiunto gli ottavi di EuroCup e le semifinali scudetto. Era il fratello maggiore di Aaron Gordon, stella di Orlando e Denver. Lascia la moglie Angela e due figli.