Un nuovo gravissimo incidente sul lavoro è capitato ieri a Campodimele, un piccolo comune di meno di mille abitanti sito nella provincia di Latina. Sfortunato protagonista del sinistro, un operaio 40enne di origini albanesi. L’uomo è caduto da un palo mentre stava sistemando la fibra ottica: intervengono sul posto i medici del 118.

Incidente sul lavoro operaio cade da un palo e si ferisce: intervengono i soccorsi

Era il pomeriggio di ieri, giovedì 30 maggio, quando l’operaio, intento nella sistemazione della fibra ottica in una via di Campodimele, all’improvviso ha perso l’appoggio sulla scala ed è caduto rovinosamente da un’altezza considerevole fino a finire in un fossato. Il 40enne si è ferito gravemente al viso, riportando profonde lesioni fra naso e bocca. Il 112 ha inviato immediatamente i sanitari sul posto che, dopo una prima valutazione, hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Incidente sul lavoro operaio cade da un palo e si ferisce: le indagini

L’operaio, dunque, è stato prelevato dal mezzo aereo e accompagnato d’urgenza all’ospedale di Latina. Lì, il 40enne è stato ricoverato in codice rosso, ma secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ora indagando sul caso per scoprire se l’operaio stesse lavorando in condizioni di sicurezza adeguate e se l’incidente avrebbe potuto essere evitato.