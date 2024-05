Aglientu, dramma in mare: 40enne muore mentre fa kitesurf

Aglientu, dramma in mare: 40enne muore mentre fa kitesurf

La tragedia in una spiaggia di Aglientu è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 31 maggio: l’uomo di 40 anni, di nazionalità svizzera, è annegato mentre praticava kitesurf.

L’incidente in mare

L’allarme è scattato immediatamente, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo era già morto.

Sul luogo dell’incidente, la Guardia Costiera e i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica e comprendere in maniera dettagliata le cause del decesso.

Stando ai primi accertamenti pare che l’uomo non indossasse i sistemi di protezione necessari per praticare lo sport.

La morte del turista svizzero

Tom Saurrer, sarebbe questo il nome dell’uomo svizzero non sopravvissuto all’incidente di questa mattina, secondo L’Unione Sarda.it. Dopo aver assistito gli amici nel mare di Lu Litarroni, ha deciso anche lui di praticare la disciplina sportiva del kitesurf.

Le onde erano impervie, particolarmente alte, dunque, gli impedivano di uscire in mare aperto: di lì a poco si è verificato il dramma che gli ha costato la vita, il turista non è riuscito a controllare la vela e gli amici lo hanno perso di vista.

Immediato è stato l’intervento di un equipaggio dell’Elisoccorso, il corpo dell’uomo è stato recuperato sulla spiaggia, le prime ipotesi sono quelle dell’annegamento.