Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è precipitato mentre stava lavorando.

Operaio cade dal balcone e muore

La vittima, un operaio di 63 anni, stava eseguendo alcuni lavori di muratura in un cantiere nel centro storico di Castellana Grotte in provincia di Bari. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma nonostante tutti i tentativi degli operatori del 118 l’uomo è deceduto.

Si indaga sull’incidente

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 5 aprile, in via Virgilio. Il caso è stato affidato ai carabinieri, che dovranno cercare di fare luce sulla tragedia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore improvviso oppure di un incidente sul lavoro.

Incidente a Porto d’Ascoli

Appena pochi giorni prima un altro operaio era caduto dal tetto di una fabbrica, specializzata nella lavorazione di prodotti alimentari, a Porto d’Ascoli in provincia di Ascoli Piceno. Dai primi accertamenti l’uomo, di 43 anni, stava eseguendo dei lavori di manutenzione quando ha avvertito un cedimento ed è precipitato per oltre tre metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale di San Benedetto con l’elisoccorso. Il 43enne non sembra aver riportato gravi lesioni, se non un dolore alla schiena e agli arti.