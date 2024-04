La sera di venerdì 4 aprile, poco prima delle 20, si è verificato un grave incidente stradale all’intersezione tra via Caduti del Lavoro e via Rampognana, precisamente sulla provinciale 22, nei pressi della frazione di Pontenovo nel comune di San Polo d’Enza (Reggio Emilia). Quest’area, caratterizzata da un intenso flusso veicolare e da elevati limiti di velocità, è purtroppo nota per essere teatro di frequenti e gravi incidenti.

Incidente sulla provinciale: due le persone ferite

Per cause ancora da determinare, un’automobile e una moto sono entrate in collisione. Purtroppo, il bilancio è di due feriti. Entrambi sono apparsi in gravi condizioni e sono stati immediatamente trasportati d’urgenza all’ospedale di Parma. Le vittime sono un uomo di 44 anni residente a Quattro Castella e un ragazzino di tredici anni proveniente da Bibbiano.

Un altro grave scontro poco tempo prima

Pochi giorni prima, precisamente nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 aprile, un altro grave incidente si è verificato a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dello scontro avvenuto giovedì 4 aprile. In tal caso, due vetture, una Fiat 500 e una Mini, erano rimaste coinvolte. Una delle auto si era ribaltata sul fianco, con il conducente intrappolato nell’abitacolo, e doveva essere estratto dai vigili del fuoco. Entrambi i conducenti avevano riportato ferite di media gravità.

Incidenti sulla strada: un’annosa, tragica questione

Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte e lesioni a livello globale, con conseguenze devastanti per le vittime. Le cause principali sono distrazione al volante, guida sotto effetto di alcol e comportamenti a rischio dei conducenti, come il non rispetto del codice stradale.

Gli incidenti stradali sono un problema significativo che richiede un approccio multi-livello per la prevenzione e la riduzione dei danni. Questo richiede l’impegno coordinato di individui, governi, organizzazioni e industria per migliorare la sicurezza stradale e proteggere la vita e la salute di tutti gli utenti della strada.