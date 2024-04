Napoli, incidente in scooter: morto ragazzo di 25 anni

La città di Giugliano, sita nella provincia di Napoli, non può fare altro se non piangere la scomparsa di uno dei suoi giovani. Il 25enne Luigi Fornaro è, infatti, morto in un tremendo incidente stradale: l’ennesimo che pone fine troppo presto alla vita di un ragazzo italiano dall’inizio del 2024.

Luigi Fornaro morto in un incidente: lo schianto con lo scooter

Il dramma è avvenuto nelle scorse ore e in una dinamica che è ancora tutta da chiarire. Al momento, infatti, non si conoscono i motivi per i quali Luigi Fornaro è finito per perdere il controllo del suo mezzo a due ruote prima di finire a terra fra le strade di Giugliano. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite che aveva riportato. Luigi è morto sul colpo sull’Asse Mediano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che si sia verificato uno scontro tra lo scooter del giovane e un’automobile. L’incidentae non ha purtroppo dato scampo a Fornaro.

Luigi Fornaro morto in un incidente: i soccorsi

Pochi attimi dopo lo scontro, sul luogo del sinistro sono giunti i medici del 118, i quali però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. Luigi, infatti, al loro arrivo era già morto. I poliziotti, invece, si sono occupati di raccogliere tutti i dati presenti sulla scena per iniziare le indagini. Sui social, in tanti fra amici e parenti hanno voluto mandare un messaggio di saluto al giovane panettiere: “Siamo cresciuti insieme, Eri l’amico su cui si poteva sempre contare, una di quelle persone che non si trovano più in giro. Ne abbiamo fatte tante insieme e proprio non riesco a credere che te ne vai così lasciandomi dentro un vuoto che non si può spiegare a parole. Ti voglio bene amico mio e resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di tutti quelli che hanno avuto come me la fortuna di avere un amico prezioso come te” – scrive commosso un amico.