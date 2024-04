Dalle prime ricostruzioni sembra che la ragazza al volante abbia perso il controllo dell'auto, finendo per schiantarsi contro un muro

Nel comune di Mottola, in provincia di Taranto, un grave incidente d’auto nella notte tra il 3 e il 4 aprile, ha tolto la vita a una 17enne. Ferite le altre quattro ragazze a bordo del veicolo.

L’incidente

La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 25. Per cause ancora da accertare, la ragazza al volante ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e terminando la corsa contro un muro, ribaltandosi su un fianco.

L’allarme è scattato verso le 2 di notte e sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia.

Le cinque ragazze a borde dell’auto, tutte tra i 17 e i 19 anni sono state trasportate in ospedale. Una di loro è parsa subito in gravi condizioni ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le altre giovani non sarebbero in pericolo di vita.

Una comunità sconvolta

La comunità di Mottola è rimasta sconvolta dalla tragedia. Scrive il sindaco: “Sembra una maledizione ma purtroppo è una realtà tragica: una giovane vita spezzata in un terribile incidente alle porte del nostro paese. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia a cui giungano le più sentite condoglianze di tutta la comunità e preghiamo per le sorti delle altre ragazze in prognosi riservata.”