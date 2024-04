Dramma questa mattina a San Gallo, presso la stazione di St. Fiden., dove un uomo è stato ritrovato morto da alcuni pendolari. Uno dei presenti ha immediatamente avvertito la polizia che, arrivata sul posto, ha rinvenuto il cadavere.

Uomo trovato morto in stazione: dramma a San Gallo

Terribile tragedia questa mane a San Gallo, dove la polizia ha rinvenuto intorno alle ore 6 di oggi il cadavere di un uomo. Si tratta di un 44enne cittadino della Macedonia del Nord, senza fissa dimora, trovato privo di vita da alcuni pendolari che hanno subito chiamato i soccorsi. La polizia, arrivata sul posto poco dopo, nulla ha potuto fare se non dichiarare l’avvenuto decesso dell’uomo e dare inizio alle indagini.

Uomo trovato morto in stazione: le indagini

Per il momento, non si conoscono i motivi dietro al decesso del 44enne. Le autorità non hanno ancora escluso alcun tipo di pista: dall’ipotesi suicidio (forse la più accreditata attualmente) a quella di un possibile delitto. La procura del cantone di San Gallo ha disposto l’esecuzione di un’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso.