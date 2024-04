Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara il tratto è chiuso e il traffico è bloccato con 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 293, che ha causato diversi tamponamenti.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante, che trasportava sostanze alcoliche e ha preso fuoco, è stato centrato con violenza da un altro camion, causando un tamponamento a catena con un pullman che precedeva altri veicoli.

Tamponamenti in A14: incidente nella mattina di oggi

Il sinistro si è verificato questa mattina, attorno alle 9.15, nella galleria Vinci. Sul posto la Croce Azzurra di Porto San Giorgio, i Vigili del fuoco e Polizia autostradale.

Le fiamme del camion hanno raggiunto rapidamente il pullman e nulla è stato possibile per salvare un passeggero, visto che il fuoco ha impedito qualsiasi intervento. I feriti sembrerebbero essere 11 al momento.

Annuncio Autostrade per l’Italia per i tamponamenti in A14