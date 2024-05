Polemiche sul video elettorale di Vannacci: “Fate una decima per votarmi”

Vannacci, polemiche sul video elettorale: "Fate una decima per votarmi"

Il video elettorale realizzato dai sostenitori di Roberto Vannacci sta facendo discutere a causa di un richiamo alla Decima Mas.

Il video di Roberto Vannacci che sta facendo il giro dei social network è stato realizzato dai suoi sostenitori e non si tratta di un fake. La conferma è arrivata direttamente dal suo staff. Nel video si vede il generale a mezzo busto con una bandiera dell’Italia alle sue spalle. “Sull’apposita scheda fate una ‘decima’ sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci e travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace” dice il generale.

La flottiglia Mas, creata nel 1939, era un’unità speciale della Regia Marina militare. Nel 1941 cambio nome in X Flottiglia Mas per evocare Giulio Cesare e la “Legio X Gemina“. Nel 1943, sotto il comando di Julio Valerio Borghese, decide di continuare la guerra contro gli alleati e i partigiani, schierandosi dalla parte dei tedeschi. Molte unità collaborarono con le SS, compiendo saccheggi, fucilazioni, omicidi e torture.

Polemica sul video di Vannacci: le dichiarazioni dello staff

Lo staff di Vannacci, che ha confermato che non si tratta di un fake, ha giustificato il riferimento alla Decima Mas con il fatto che le imprese del 1941 del reparto di mezzi d’assalto della Marina Italiana ispirarono da ragazzo il generale per entrare nei corpi speciali dell’esercito. Un episodio che è stato riportato anche nel libro del generale Vannacci.