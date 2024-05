Il volo Ryanair FR3938, partito da Bologna e diretto a Bruxelles-Charleroi, ha subito un improvviso incendio a bordo, costringendo l’aereo ad un atterraggio di emergenza a Lussemburgo-Findel.

Incendio sul volo Bologna-Charleroi, costretto ad atterraggio d’emergenza

L’incidente è avvenuto su un Boeing 737-800, come riporta il sito fanpage.it, con decollo in ritardo alle 10:18 del 31 maggio, l’aereo è stato dirottato verso Lussemburgo dopo che l’allarme è stato emesso poco prima dell’arrivo a causa dell’incendio. L’atterraggio è avvenuto senza ulteriori problemi alle 11:24. I vigili del fuoco locali sono intervenuti per garantire la sicurezza del velivolo, mentre i passeggeri sono stati evacuati e assistiti senza riportare feriti. Un autobus è stato fornito per trasportare i passeggeri a Bruxelles. L’incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell’aereo, con gli assistenti di volo e il comandante che hanno gestito prontamente la situazione, dichiarando l’emergenza.

Incendio sul volo Bologna-Charleroi: dirottato in Lussemburgo

Dopo l’incidente, l’aereo è stato sottoposto a un’indagine. Durante il volo, l’equipaggio ha mantenuto l’altitudine prevista, modificando la rotta solo in prossimità di Lussemburgo. Il Boeing 737-800 è in servizio con Ryanair dal settembre 2012. Questo episodio evidenzia l’importanza dei protocolli di sicurezza e della competenza dell’equipaggio nelle situazioni di emergenza in volo.

