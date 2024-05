La tragedia è avvenuta allo scalo internazionale di Amsterdam Schiphol dove una persona è morta dopo essere stata risucchiata dalle pale rotanti di una turbina di un aereo passeggeri pronto a spiccare il volo. Secondo uno dei dipendenti presenti sul mezzo, la vittima si sarebbe lanciata contro il motore mentre l’equipaggio aveva appena completato le istruzioni sulla sicurezza.

Incidente aereo ad Amsterdam: è stato un suicidio?

Una morte cruenta che alcuni dei passeggeri del volo hanno avuto la sfortuna di assistere in diretta. L’intero paese è senza parole e l’incidente ha praticamente fatto il giro del paese, con la notizia presente nella prima pagina di tutti i maggiori quotidiani locali, e sono proprio questi a riferire come lo scalo abbia posto diverse bandiere olandesi a mezz’asta davanti all’ingresso principale dell’aeroporto.

Stando a quanto riferito dai funzionari di Schiphol, l’incidente sarebbe avvenuto sul piazzale fuori dal terminal dell’hub mentre un volo Klm era pronto a partire per Billund in Danimarca. Al momento l’identità della vittima è ancora un mistero, ma in generale sono ancora molti i punti oscuri su cui bisogna fare luce.

Ad esempio non è ancora chiaro se la vittima fosse un passeggero del volo, di un altro viaggio o se fosse un dipendente dello scalo. Anche l’ipotesi del suicidio al momento è ancora incerta, mentre altri, come l’Ispettorato del lavoro, parlano di un incidente sul lavoro.