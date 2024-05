Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi a Premariacco in provincia di Udine: l’allarme è stato dato dagli stessi, mentre si trovavano su un isolotto al centro del fiume Natisone.

Ricerche in corso dopo l’incidente

I tre dispersi, stranieri, hanno contattato i soccorsi segnalando che il livello dell’acqua stava rapidamente salendo e non erano in grado di ritornare a riva. Dopo questa comunicazione, i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo e si è cercato di recuperarli con delle corde e autoscala, ma la piena li ha travolti.

Da quel momento sono state avviate le ricerche, che si stanno svolgendo proprio in questi minuti, ma, al momento, non si hanno notizie: apparso sui social un video nel quale si vedono i tre ragazzi stringersi forte per cercare di resistere alla corrente.

Operazioni di soccorso

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e squadre di soccorso che stanno tentando di localizzarli nuovamente, dopo l’allarme ricevuto alle 13:48 del 31 maggio 2024.

Sull’asta del fiume tra Premariacco e Manzano due elicotteri, uno dei vigili del fuoco con i sub e l’elisoccorso del 118 in attesa a Casali Potocco, è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria. Tuttavia, le operazioni si fanno sempre più difficili a causa delle condizioni del fiume in piena.