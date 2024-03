Un 19enne originario della Moldavia è stato accoltellato e ucciso nel centro di Firenze. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, in via largo Alinari. Al momento la squadra mobile della questura avrebbe fermato una persona, ma non è ancora chiaro se si tratti del colpevole.

Soccorsi arrivati troppo tardi

Un 19enne di origini moldave è stato accoltellato in pieno centro a Firenze intorno all’una di notte, un’aggressione avvenuta nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, in via largo Alinari e che è risultata fatale per il giovane, che ha perso la vita. Alcune persone, dopo aver visto il corpo del ragazzo, hanno chiamato il 118, ma sfortunatamente quando i soccorsi sono arrivati per trasportarlo all’ospedale Santa Maria Nuova, non c’era già più nulla da fare.

Al momento sulla questione sta indagando la squadra mobile della questura che è impegnata nell’identificare l’assassino. Nel frattempo è stato fermato un gruppo composto da persone di varie nazionalità e, almeno secondo gli inquirenti, l’omicida potrebbe nascondersi proprio tra di loro.

Un’ipotesi già esclusa

Stando ai primi dettagli condivisi, sembra che gli inquirenti abbiano già escluso come movente dell’omicidio delle questioni legate alla droga. Quindi non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte del 19enne, ma probabilmente nelle prossime ore ne sapremo di più a riguardo.