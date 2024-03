Ebreo ortodosso accoltellato da 15enne

Sabato sera a Zurigo, in svizzera, un tragico evento ha scosso la comunità locale: un giovane quindicenne ha accoltellato un uomo ebreo ortodosso di 50 anni. La vittima, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni critiche. Nel frattempo, il ragazzo responsabile dell’aggressione è stato arrestato dalle autorità.

L’indagine in corso

L’episodio ha gettato luce su un possibile crimine di odio antisemita, come indicato dalle prime indagini condotte dalla polizia di Zurigo. L’attacco si è verificato nel Kreis 2, il quartiere della città dove è concentrata la comunità ebraica, aggiungendo un livello di gravità e preoccupazione alla situazione.

Solidarietà e ricerca di giustizia

La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti una lite in corso tra diverse persone, ma ciò che è emerso è stato uno scenario di violenza inaudita. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica aggressione e per portare avanti l’indagine con la massima urgenza.

La reazione della comunità

Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per l’attacco subito da uno dei suoi membri. Le espressioni di solidarietà e sostegno affluiscono da ogni parte, mentre si cerca di comprendere e affrontare le radici profonde di odio e intolleranza che possono portare a tali atti di violenza.