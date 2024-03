Ragazzo aggredito a Como per tutta la notte rischia la vita

Un ragazzo è stato aggredito a Como nella notte fra il 2 e il 3 marzo: è in pericolo di vita. La polizia cerca i responsabili e c'è già un arresto.

Un ragazzo di 19 anni è stato brutalmente aggredito a Como, per tutta la notte. È successo fra il 2 e il 3 marzo e ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia accaduto. Intanto il giovane lotta in ospedale fra la vita e la morte.

Aggressione a Como

A Como, un ragazzo di 19 anni è stato picchiato da un branco di coetanei di cui la polizia è in cerca.

L’aggressione è durata tutta la notte, precisamente quella fra il 2 e il 3 marzo.

Ora è in gravissime condizioni, infatti si trova in ospedale e lotta fra la vita e la morte. Sul posto stanno lavorando le forze dell’ordine per i rilievi di rito e intanto, le ricerche hanno portato a individuare ed arrestare uno dei responsabili.

L’arresto per l’aggressione del ragazzo di Como

La polizia ha arrestato un 18enne che sarebbe coinvolto nell’aggressione del ragazzo a Como.

Stando alle informazioni trapelate finora, sembra che il 18enne si sia avvicinato alla vittima aggredendola con un coltello e lasciandola poi a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno effettuato delle medicazioni sul posto e poi trasportato il ragazzo all’ospedale Sant’Anna.

Ora il compito delle forze dell’ordine è ricostruire i fatti e per farlo saranno utili eventuali filmati delle telecamere di zona. Potrebbero esserci inoltre dei testimoni oculari.

Non è chiaro il movente: potrebbe essere stato un tentativo di rapina ma non si esclude nessuna pista. L’arma del delitto non è stata rinvenuta.