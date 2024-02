Tre coltellate, una di queste al volto. Così, una ragazzina di 16 anni ha rischiato la vita durante la festa di Carnevale di Ravanusa (Agrigento). La giovane, fortunatamente, non è stata colpita nei suoi organi vitali e per questo è già stata dimessa dall’ospedale in cui era stata accompagnata.

16enne accoltellata nella notte di Carnevale: l’aggressione

Una vera e propria aggressione che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto più gravi. Le autorità stanno ancora indagando per scoprire l’identità della persona che nella notte di Carnevale ha attaccato la 16enne colpendola con tre coltellate tra schiena, spalla e volto. Si potrebbe trattare di una coetanea della minorenne. Il tutto sarebbe scaturito da una lite nata per futili motivi, che poteva trasformarsi in una tragedia. La ragazza, dopo essere stata tagliata dall’arma è stata lasciata a terra sanguinante: una sua amica si è premurata di chiamare i soccorsi.

16enne accoltellata nella notte di Carnevale: le indagini

I medici del 118 hanno curato le sue ferite e l’hanno trasferita all’ospedale dove la 16enne ha potuto essere sottoposta a tutti gli esami di rito che hanno scongiurato danni agli organi vitali. La prognosi resta di 20 giorni, ma fortunatamente quasi tutte le ferite si sono rivelate superficiali. Intanto, i carabinieri proseguono nelle indagini sul caso.