Avellino, omicidio-suicidio

Ad Avellino, più precisamente a Contrada Bosco dei Preti, un uomo di 63 anni, Costantino Mazza, ha deciso di uccidere sua figlia di anni 35. La giovane donna di nome Alessandra sarebbe stata ammazzata da suo padre che, successivamente, si è tolto la vita. L’episodio sarebbe avvenuto proprio nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio 2024.

Il motivo dell’episodio

Stando a quanto si apprende in queste ore, pare che l’uomo sia arrivato a compiere questo gesto estremo in quanto si verificavano spesso delle discussioni con la figlia. Sembra che Alessandra fosse depressa e soffrisse di disturbi psichici. Da qui i litigi con il padre Costantino. Mazza, secondo quanto raccontato anche dai vicini di casa, non aveva dei buoni rapporti con Alessandra e non riusciva a gestire la sua condizione.

Mazza aveva una pistola

Costantino Mazza aveva una pistola e la deteneva in modo legale. L’omicidio e il successivo suicidio, sarebbero avvenuti in casa. Nell’abitazione sarebbe stata presente anche la mamma di Alessandra. Proprio la donna avrebbe avvertito immediatamente le forze dell’ordine. Attualmente la signora si trova in stato di shock.

Probabilmente, nelle prossime ore, verrà fatta ulteriore chiarezza rispetto alla tragedia che si è consumata in Campania.