Finisce tragicamente l’ennesima lite tra condomini: a Cervinara, in provincia di Avellino, un vicino ha fato fuoco a un 51enne, più volte denunciato per molestie e violenze nei confronti degli alitri condomini. L’uomo è in gravi condizioni.

L’ennesima lite tra vicini finisce in tragedia: a Cervinara, in provincia di Avellino, in via Curielli, un vicino ha versato una latta di benzina addosso al vicino di 51 anni, più volte denunciato dagli stessi condomini per molestie violenze, trasformandolo in una torcia umana.

L’uomo è stato immediatamente trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 al San Pio di Benevento, per poi essere trasferito al Centro ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il 51enne infatti ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo, e ora vige in gravi condizioni.

Gli inquirenti hanno arrestato il responsabile, che ora si trova in stato di fermo, in attesa di disposizioni dalle autorità giudiziarie.

Intanto si indaga sulla causa della lite, che ancora rimane sconosciuta.

Incendia lo zerbino: tragedi sfiorata a Roma

Lo scorso novembre a Roma si è sfiorata una tragedia: dopo una lite, un 47enne straniero ha dato fuoco allo zerbino del vicino. Le autorità hanno fermato l’uomo e denunciato per il reato di danneggiamento.