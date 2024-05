Andrea Iannone geloso di Elodie: è colpa di Tananai

Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un piccolo terremoto nella coppia formata da Andrea Iannone ed Elodie. Il pilota si sarebbe ingelosito a causa del duetto che la fidanzata ha fatto con Tananai in occasione dell’evento Una Nessuna Centomila.

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Andrea Iannone ha fatto una scenata di gelosia a Elodie. Il pilota si sarebbe infuriato con la fidanzata a causa del suo duetto “infuocato” con Tananai, andato in scena durante la manifestazione Una Nessuna Centomila all’Arena di Verona.

Sul settimanale Chi, si legge:

“Che fai, Elodie? Durante la kermesse Una Nessuna Centomila, l’infuocato duetto fra Tananai ed Elodie, che hanno cantato stretti stretti , ha acceso la fiammella della gelosia in Andrea Iannone, che, terminata l’esibizione, ha subito chiamato la fidanzata e non per farle… i complimenti“.

La domanda sorge spontanea: cosa c’è tra Elodie e Tananai? Molto probabilmente, nulla. Iannone si è semplicemente fatto prendere dalla gelosia, niente di più. Soltanto qualche mese fa, intervistato da La Repubblica, Andrea ha parlato così della sua storia d’amore con la Di Patrizi:

“Sto da Dio, come sportivo e come uomo. Ho imparato che la vita può cambiare da un momento all’altro, in meglio o anche in peggio. Lo stop per doping mi ha reso migliore. Ora con Elodie e la mia Ducati sono l’uomo più felice del mondo. Io e lei stiamo bene e non potrei chiedere di più”.