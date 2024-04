Nelle scorse settimane il magazine Chi ha immortalato la coppia, formata da Elodie e Iannone, durante un litigio parlando di presunte tensioni e malumori tra i due.

Elodie e Andrea Iannone fotografati dal settimanale Gente

Le foto in esclusiva su Gente però in queste ore hanno rivelato nuovi dettagli sulla coppia: hanno immortalato i due fidanzati più innamorati e felici che mai e le foto pubblicate dal settimanale sono inequivocabili e non lasciano spazio a dubbi.

Le foto di Elodie e Andrea Iannone

Elodie ed Andrea Iannone sono stati beccati mentre passeggiavano tra le vie di Milano, si scambiano abbracci e baci in una Milano affollata per il Salone del Mobile.

Una coppia felice e soprattutto innamorata. Una felicità aumentata dopo che Andrea Iannone, dopo quattro anni di squalifica per doping, è tornato a gareggiare e vincere in Superbike.

La storia tra la cantante e il pilota

I due si sono conosciuti nel 2021 ed è stato subito un colpo di fulmine. L’incontro, il colpo di fulmine e la decisione dopo qualche mese di andare a vivere insieme e a Lugano, dove Andrea ha una villa sul lago.

Entrambi hanno relazione importanti alle spalle, il pilota con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, la cantante con Marracash.