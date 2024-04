C’è aria di maretta tra Elodie e Gué. Pare che la Di Patrizi, dietro le quinte del concerto dei Club Dogo al Forum di Assago, abbia provato ad abbracciare il collega ricevendo un rifiuto. Di mezzo ci sarebbe Marracash.

Elodie abbraccia Gué, ma lui si sposta: c’entra Marracash

Cosa è successo dietro le quinte del concerto dei Club Dogo al Forum di Assago tra Elodie e Gué? A svelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, in diretta su Rtl102.5. Sembra che il cantante abbia rifiutato l’abbraccio della Di Patrizi per via di Marracash.

Il retroscena svelato da Gabriele Parpiglia

Stando al racconto fatto da Parpiglia, Elodie appena ha visto Gué si è avvicinata a lui per abbracciarlo. Il cantante, però, ha rifiutato lo slancio d’affetto lasciandola con un pugno di mosche in mano. Perché l’artista si è comportato così? Semplice: in quel momento c’era Marracash e non voleva mancargli di rispetto. A quanto pare, la Di Patrizi e Marra non si sono lasciati nel migliore dei modi.

Elodie delusa da Gué non saluta Marracash

Parpiglia sostiene che Elodie sia rimasta molto delusa dal rifiuto di Gué. D’altronde, con Marracash si sono lasciati da tempo e lei, da oltre due anni, è felice accanto ad Andrea Iannone. E’ bene sottolineare che la Di Patrizi e Marra non si sono nemmeno salutati.