Elodie completamente senza veli: la foto infiamma i social

Elodie ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, A Fari spenti, e ha infiammato il web con una foto in cui è ritratta completamente senza veli.

Elodie: la foto senza veli

Elodie è tornata a sedurre i fan dei social con una foto in cui è ritratta completamente senza veli. La cantante si è mostrata in piedi, con delle lenti a contatto colorate e con una lunga e folta capigliatura posizionata abilmente a nasconderle il seno. In tanti tra i fan sono rimasti a bocca aperta per la sua bellezza e non hanno mancato di farle i complimenti.

La cantante ha annunciato in questo modo l’uscita del singolo A fari spenti, che già si preannuncia essere un nuovo successo.

La cantante sembra aver finalmente trovato la serenità dal punto di vista sentimentale e professionale: da un anno al suo fianco è sempre presente il fidanzato Andrea Iannone, con cui di recente sarebbe andata a convivere. La cantante ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua relazione con il pilota e, da quando ha iniziato a frequentarlo, non ha più proferito parola sul suo celebre ex, Marracash. Alla questione seguiranno altri sviluppi? Al momento i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.