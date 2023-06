Marracash su Elodie: "Mai più una storia così"

Marracash ha confessato i motivi per cui, in futuro, non si augurerebbe di avere un’altra storia come quella avuta con la cantante Elodie, e spesso finita al centro dell’attenzione generale.

Marracash: la storia con Elodie

Marracash è stato legato da un’importante storia d’amore alla cantante Elodie e in tanti ancora sognato di vedere i due insieme o, semplicemente, sono curiosi di conoscere i retroscena dietro al loro rapporto. Il rapper ha confessato che, anche per questi motivi, non si augurerebbe di avere in futuro un’altra storia con la stessa visibilità avuta da quella vissuta con Elodie. “Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei” ha raccontato il rapper, e ancora:

“È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me”. Oggi Elodie è legata a Andrea Iannone, mentre Marracash mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata. “Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”, ha dichiarato il rapper che, in passato, non aveva fatto segreto di aver mantenuto un buon rapporto con Elodie.