Elodie su Marracash: “L’essere umano che mi ha agitato di più”

Elodie vuota il sacco su Marracash: sono tornati insieme? La Di Patrizi ha deciso di non scappare più.

Elodie e Marracash sono tornati insieme? Pare proprio di sì, almeno questo è quanto si coglie dalle ultime dichiarazioni dell’ex talento di Amici di Maria De Filippi. La Di Patrizi ha parlato del collega con parole “non convenzionali“.

Elodie e Marracash sono tornati insieme?

La storia d’amore tra Elodie e Marracash, molto probabilmente, non ha detto tutto. Un po’ come Stefano De Martino e Belen, anche loro potrebbero aver deciso di dare un’altra possibilità alla relazione. La Di Patrizi, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato di Marra con parole belle, ma criptiche. La cantante ha ammesso che hanno “un rapporto non convenzionale“, che anche loro fanno fatica ad etichettare. Non si può assolutamente parlare di amicizia perché il sentimento che li unisce è molto più forte e profondo.

Le parole di Elodie su Marracash

Elodie, parlando di Marracash, ha ammesso:

“L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. (…) Elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile. Molto molto. Difficile. Sì. Difficilissimo”.

Belle parole, anche se un tantino difficili da comprendere. Senza ombra di dubbio, Elodie e Marracash hanno un legame solido e difficile da spezzare, ma c’è dell’altro.

Elodie ha deciso di non scappare

Elodie ha parlato di Marracash al passato, ma qualcosa non torna. Nelle dichiarazioni successive, infatti, ha ammesso che ha deciso di non scappare più. La Di Patrizi ha concluso: