Elodie conferma la rottura con Marracash: “Gli voglio bene e lo stimo come artista”

Per la prima volta Elodie ha rotto il silenzio in merito alla fine della sua storia d'amore con Marracash.

Elodie ha confermato la fine della sua storia d’amore con il rapper Marracash, a cui è stata legata per circa 3 anni.

Elodie e Marracash: i rapporti

Dopo esser stata avvistata più volte in compagnia del modello e manager Davide Rossi, Elodie ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia con il rapper Marracash, di cui ormai la cantante parla al passato.

I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata circa tre anni e la cantante ha dichiarato di provare ancora affetto e stima per il suo ex compagno: “Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista. Il suo processo creativo e incredibile”, ha confessato. Elodie ha fatto parte anche di molti progetti artistici del rapper e non a caso è ritratta insieme a lui sulla copertina del suo ultimo disco, Noi, Loro e gli Altri, insieme ad altri personaggi legati al rapper (come la manager Paola Zukar).

“Ad alcuni brani sono particolarmente legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme, e mi riempie il cuore poterne essere stata parte”, ha dichiarato la cantante.

Elodie e Marracash: la rottura

Non è chiaro perché la storia tra i due sia giunta al termine ma già in passato la cantante aveva dichiarato che tra lei e il Marra ci sarebbero stati alti e bassi: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, aveva confessato, senza negare però di considerare quella con Marracash la storia più importante della sua vita: “Sono innamorata persa di lui come essere umano.

Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”, aveva rivelato.

Elodie e Davide Rossi

Dopo le voci su una presunta crisi tra i due (che da tempo hanno smesso di mostrarsi insieme sui social) Elodie è stata paparazzata più volte con il modello e manager di Armani Davide Rossi.

Per il momento la cantante non ha “presentato ufficialmente” il suo nuovo fidanzato al grande pubblico, ma in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.