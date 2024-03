Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Nelle ultime ore, i due hanno condiviso su Instagram una serie di foto bollenti, che li immortala nudi in piscina.

Elodie e Andrea Iannone nudi in piscina: le foto

Elodie e Andrea Iannone continuano a mostrarsi più innamorati che mai. Nelle ultime ore, la cantante e il campione di moto Gp hanno condiviso sui social una serie di foto bollenti, quasi da censura. I due appaiono in piscina, completamente nudi.

Elodie e Andrea Iannone: passione alle stelle

A didascalia degli scatti bollenti, Elodie ha scritto: “In love“. Poche parole, accompagnate da due emoticon, un cuoricino e un diavoletto. Sono le foto a parlare: la passione è bene evidente e, nonostante lo scorrere del tempo, non sembra essere mutata.

Elodie e Andrea Iannone verso le nozze

Tralasciando le foto che li ritraggono nudi in piscina, Elodie e Andrea Iannone sembrano pronti per giurarsi amore eterno. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due starebbero pensando di fare il grande passo. Cosa c’è di vero nel chiacchiericcio sulle nozze? Al momento non è dato saperlo, anche perché i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito.