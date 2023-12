Elodie e Andrea Iannone, l'indiscrezione: "Vogliono fare il grande passo"

Secondo i rumor in circolazione la storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie procederebbe a gonfie vele e la cantante sarebbe pronta a fare il grande passo con il pilota.

Elodie e Andrea Iannone: le indiscrezioni

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone procederebbe a gonfie vele e, secondo i rumor in circolazione, i due starebbero pensando addirittura di fare il grande passo e di trasferirsi insieme in America. Sulla questione al momento non vi sono conferme e Elodie continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Nonostante questo la cantante non ha fatto segreto di avere uno stupendo legame con Iannone, e a Verissimo ha ammesso: “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità.”

Prima d’incontrare il pilota, Elodie ha vissuto una lunga ed importante storia d’amore con Marracash, ma la liaison tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. I due inizialmente avevano affermato di essere rimasti buoni amici ma, in seguito, entrambi hanno preferito non proferire ulteriori parole sul loro rapporto. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?