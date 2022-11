Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più.

Dopo le prime paparazzate e le timide condivisioni social, la cantante e l’ex pilota hanno deciso di immortalarsi mentre sono a letto insieme.

Elodie e Andrea Iannone: la passione finisce sui social

Fino a qualche tempo fa, Elodie dichiarava amore eterno a Marracash. La cantante, ospite de La Confessione di Peter Gomez, sottolineava che il rapper sarebbe stato per sempre l’unico uomo della sua vita. A quanto pare, Andrea Iannone è stato in grado di farle cambiare idea.

Dopo le prime paparazzate, la Di Patrizi e l’ex pilota sono usciti allo scoperto. Nelle ultime ore, si sono perfino lasciati andare ad una condivisione social bollente.

La foto bollente diventa virale

Tramite il suo profilo Instagram, Elodie ha condiviso una foto che la ritrae a letto con Iannone. Lo scatto è leggermente sfocato, ma il bacio passionale che si scambiano è limpido come non mai. Un’immagine bollente, che i fan non si aspettavano minimamente.

Forse è per questo che la fotografia è diventata virale in un lampo.

Elodie e Andrea Iannone: la passione continua

Elodie e Iannone hanno iniziato a frequentarsi sul finire della scorsa estate. Da quel momento in poi non si sono più separati, dividendosi tra Milano, dove vive lei, e Lugano, residenza dell’ex pilota. La relazione decollerà? Ci sono buone, anzi buonissime probabilità.