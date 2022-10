Elodie e Iannone non si nascondono più e sui social si sono mostrati durante una loro romantica fuga in bicicletta.

Elodie e Andrea Iannone si sono concessi una passeggiata romantica in bici e sui social non hanno mancato di condividere alcuni momenti trascorsi insieme con i fan.

Elodie e Andrea Iannone: la fuga d’amore in bici

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più e, sui social, hanno condiviso alcune stories per mostrare ai fan la loro passeggiata nella natura in sella a delle bici.

“Bonazza”, ha detto il pilota per richiamare l’attenzione della cantante, sua nuova fiamma. Elodie, visibilmente affaticata dal percorso, ha risposto ironica: “Mi fa male il c***”. I fan sono in trepidante attesa di saperne di più sulla coppia, che avrebbe iniziato a frequentarsi nel corso dell’estate. Per Elodie quella con Iannone sarebbe la prima storia importante dopo la rottura da Marracash, con cui è rimasta in buoni rapporti. A seguito della sua separazione dal rapper la cantante ha frequentato per un periodo il manager di Armani Davide Rossi, ma i due hanno vissuto la loro liaison nel massimo riserbo.

Le parole su Iannone

A Verissimo Elodie ha svelato quali sarebbero i lati di Iannone ad attrarla ma ha anche affermato che sarebbe “presto” per sbilanciarsi sul loro amore, sbocciato da poco. Il pilota è spesso balzato agli onori delle cronache per le sue liaison con donne più o meno famose del mondo dello spettacolo. Nel 2019 si è separato da Belen Rodriguez e, a seguire, ha frequentato per quasi un anno l’influencer Giulia De Lellis.

La sua storia con Elodie è destinata a durare?