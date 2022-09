Elodie e Iannone beccati di nuovo insieme: è più di un flirt estivo?

La frequentazione iniziata a fine estate fra Elodie e Iannone sembra proseguire anche in queste settimane: i due sono stati pizzicati insieme a Milano

Elodie e Iannone, ma allora non era solo un flirt estivo. La cantante e l’ex centauro della MotoGP sono stati nuovamente paparazzati insieme: questa volta i due si abbracciavano e si tenevano per mano camminando per le vie di Milano.

Elodie e Iannone a passeggio a Milano: la loro frequentazione sta proseguendo

Lo scoop lanciato dal noto settimanale di gossip ‘Chi‘ a fine estate, aveva lasciato moltissime persone di stucco. Dopo la fine della relazione con Marracash e un iniziale distacco fra lui ed Elodie, negli ultimi mesi i due sembravano essersi riavvicinati, con il rapper che aveva presenziato ad un concerto della cantante. I tantissimi fan della coppia speravano in un ritorno di fiamma, ma a mettersi in mezzo si è presentato Andrea Iannone.

L’ex pilota del Motomondiale ed Elodie erano già stati fotografati insieme negli ultimi giorni di agosto, ma la loro frequentazione pare che stia continuando anche attualmente.

Iannone ed Elodie ancora insieme: fotografati tra le vie di Milano

A beccarli sono stati, ancora una volta, gli esperti fotografi di ‘Chi’, che hanno paparazzato Elodie e Andrea mentre camminavano fra le vie di Milano scherzando e giocando come due innamorati. Dalle ricostruzioni pare che i due si siano spostati dall’appartamento di lei, nel centro del capoluogo lombardo, a Lugano nella casa di lui.