Elodie e Andrea Iannone, l’indiscrezione: “Scattato il bacio al Sanctuary”

Qualcuno avrebbe visto la coppia, in vacanza in Sardegna, "in atteggiamenti poco equivoci".

Continua il gossip su Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone, già avvistati insieme in Puglia e Sardegna negli scorsi giorni e ora al centro di una nuova indiscrezione: un utente ha infatti contattato Deianira Marzano dicendole di aver assistito ad un bacio tra i due.

Elodie e Andrea Iannone: scatta il bacio?

Costui, che ha chiesto di oscurare il nome, ha raccontato di aver visto la coppia a Porto Cervo, precisamente al Sanctuary:”Mercoledì sera erano insieme e si sono baciati diverse volte“. Parole che vanno ad aggiungersi ad un’altra segnalazione di una fonte che li aveva visti, sempre in Sardegna, “in atteggiamenti poco equivoci“.

Deianira ha ironizzato ricordando le disavventure amorose del pilota e chiedendosi “se Elodie spezzerà la catena di tutte le ex di Iannone che poi tornano puntualmente con i loro ex”.

Il riferimento è a Giulia De Lellis, che si era riavvicinata all’ex Andrea Damante dopo la relazione con il pilota, e a Belen Rodriguez che all’epoca aveva tentato di rimettere insieme i pezzi con Stefano De Martino, suo attuale compagno.

I due non confermano il gossip

I due non sono ancora intervenuti a commentare le notizie che li riguardano né a chiarire se siano o meno una coppia. Qualcuno li vede già insieme, altri invece nutrivano speranze differenti e credevano in un ritorno di fiamma con Marracash.

Alcuni indizi avevano infatti alzato le aspettative al riguardo, tra cui le parole della cantante sull’ex (“Lo amo ancora, nessuno sarà mai alla sua altezza“) e la sua presenza ad un concerto del rapper.