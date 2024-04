Europee, Parenti: "Occasione di democrazia, ci auguriamo forte partecipazione giovani"

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "L'8 e il 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento europeo, un momento democratico fondamentale nella nostra istituzione europea. Un voto di grande importanza perché l'Europa è in un crocevia estremamente delicato tra cambiamenti tecnologici e rischi geopolitici, pensate a cosa potrebbe significare, per esempio, una possibile vittoria della Russia dopo l'invasione in Ucraina. E ancora i rischi e le opportunità nel Mediterraneo. Noi ci auguriamo una forte partecipazione giovanile". Così Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, in occasione della presentazione delle attività della campagna istituzionale per promuovere la partecipazione al voto dell'8 e 9 giugno presso lo Spazio Esperienza Europa David Sassoli a Roma.

"Con la Commissione e il Parlamento Ue lavoriamo costantemente con i nostri uffici sul territorio italiano per informare i cittadini sull'importanza di questo voto. Le elezioni che avranno luogo in quelle due date determineranno lo scenario politico per i prossimi 5 anni", sottolinea Parenti. "C'è una presenza capillare di informazione sull'importanza del voto per le elezioni europee, è una occasione di democrazia per ribadire quello che di fatto oggi è l'Europa e per mantenere la forza democratica nel nostro Continente. Un'occasione da non perdere per tutti, soprattutto ci auguriamo che non la perdano i giovani", conclude.