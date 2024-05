Cybersicurezza: Mantovano, '8 attacchi su 10 da hacktivisti, per lo più filorussi o pro-Palestina'**

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Le Autorità di cybersicurezza registrano un costante aumento degli attacchi cibernetici, molti dei quali derivano dalle tensioni internazionali: in Italia più dell’80% degli attacchi DDos sferrati nel 2023 sono stati rivendicati da gruppi di hacktivisti, per lo più filorussi o pro-Palestina, con un picco a ottobre, subito dopo l’aggressione di Hamas contro Israele". A lanciare l'allarme è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo al gruppo di Lavoro G7 syulla cybersicurezza.

Per Mantovano "non è solo una questione di numeri. Persino chi non ha dimestichezza con la cybersicurezza tocca con mano la gravità dei danni che un singolo attacco informatico può causare: penso al blocco temporaneo di laboratori di analisi, di visite specialistiche e dei servizi di pronto-soccorso di alcuni ospedali a causa di un attacco ransomware. Uno dei principi-cardine delle nostre democrazie – la libertà di pensiero e di diffusione delle proprie opinioni – inizia a essere vissuto con preoccupazione, per il timore che nel mondo dei social network sia strumentalizzato da governi ostili per indebolire i nostri assetti democratici".

La sfida, illustra il sottosegretario, "si gioca essenzialmente su due livelli: il potenziamento della competitività tecnologica delle nostre nazioni, anche per scongiurare pericolose dipendenze da Stati che possono sfruttare la loro posizione dominante in chiave geopolitica; il rafforzamento degli standard della nostra cybersicurezza, con la ricerca del costante bilanciamento dei principi di libertà, ai quali non possiamo rinunciare, con l’efficienza del sistema di difesa". "Sfide così difficili richiedono approcci integrati", rimarca Mantovano, rivendicando l'approccio "adottato dal governo italiano, che agisce da mesi sia sul piano normativo, sia con iniziative di sostegno alla ricerca e alle start-up innovative".