Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Isola d’Arbia: il bambino è stato investito mentre era in bicicletta, mentre il traffico è stato deviato per consentire i rilievi.

Paura nel tardo pomeriggio a Isola d’Arbia, nel territorio di Siena, dove un bambino in bicicletta è stato investito da un’auto. Il minore ha riportato un trauma a un arto ed è stato soccorso dai sanitari, mentre la Polizia Municipale ha effettuato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Incidente a Isola d’Arbia, bambino investito in bicicletta: le sue condizioni

Paura nel tardo pomeriggio a Isola d’Arbia, frazione del Comune di Siena, dove un bambino è stato investito mentre si trovava in bicicletta. Come riportato da Radio Siena Tv, l’incidente si è verificato nella giornata di ieri e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Il minore, rimasto ferito nell’impatto, avrebbe riportato un trauma a un arto.

Alcune persone che si trovavano nella zona si sono immediatamente avvicinate per prestargli assistenza, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, chiamati a effettuare i rilievi e a ricostruire le circostanze dell’investimento. Le prime informazioni raccolte descrivono un impatto che non sarebbe stato particolarmente violento. La velocità del mezzo coinvolto, infatti, sarebbe stata moderata al momento dell’incidente.

Restano comunque da chiarire con precisione tutti gli elementi della dinamica.

Bambino investito in bicicletta a Isola d’Arbia: soccorsi e viabilità modificata nella frazione

Dopo l’investimento, l’area è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dagli accertamenti delle forze dell’ordine. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e permettere alla Polizia Municipale di svolgere i necessari rilievi, la circolazione ha subito alcune modifiche. Il traffico è stato deviato all’interno della frazione, con possibili rallentamenti durante le operazioni. Nel frattempo, il bambino è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto per valutare le conseguenze riportate nell’incidente.

Al momento, le informazioni disponibili riferiscono di un trauma a un arto, mentre non emergono indicazioni su conseguenze più gravi. La ricostruzione dell’accaduto è affidata agli agenti intervenuti, che dovranno verificare la posizione del mezzo, la traiettoria percorsa dal bambino in bicicletta e le condizioni nelle quali si è verificato l’impatto.