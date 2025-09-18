Investito a 7 anni mentre era in bicicletta con la madre: muore dopo giorni di agonia

Un pomeriggio in bicicletta con la mamma si è trasformato in una tragedia. Un bambino di soli 7 anni, investito da un’auto mentre pedalava accanto alla madre, è morto dopo alcuni giorni di lotta in ospedale.

Investito a 7 anni mentre era in bicicletta con la madre

Mattia Restuccia, un bambino di 7 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente ad Adria mentre si trovava sul seggiolino della bicicletta condotta dalla madre.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 70 anni lo ha travolto con la propria vettura, risultata priva di assicurazione, e il conducente guidava senza patente.

L’impatto, avvenuto venerdì 12 settembre, è stato immediatamente gravissimo, tanto che il piccolo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Padova, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Gli accertamenti della polizia locale, coordinati dal comandante Pierantonio Moretto, sono tuttora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le responsabilità dell’automobilista.

Nonostante gli sforzi dei medici, nelle ultime ore è stata accertata la morte cerebrale di Mattia. Il bambino è attualmente mantenuto in vita tramite supporti artificiali in attesa dell’espianto degli organi, già autorizzato dalla madre, un gesto di grande generosità che potrà salvare altre vite.

In città sono comparsi manifesti e epigrafi che ricordano Mattia con la frase “Mattia vivrà per sempre dentro di noi”. La data dei funerali sarà fissata dopo il completamento delle formalità ospedaliere e burocratiche.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità locale, mentre la Procura della Repubblica di Rovigo prosegue con gli accertamenti penali sull’investitore e sulla dinamica dell’incidente.