Paura per Marco Palomba, il ciclista vicentino che ieri, lunedì 15 settembre 2025, è caduto mentre si allenava nel Veronese. Ecco cosa è successo e come sta.

Si stava allenando nel Veronese il ciclista Marco Palomba, in forza Sc Padovani Polo Cherry Bank, quando ha sfiorato lo scontro frontale con un auto nel tratto tra Roncà e Montebello.

L’auto, ha invaso improvvisamente la corsia opposta e, Palomba, per riuscire a evitarla si è gettato sul ciglio destro finendo in un terrapieno e battendo violentemente la schiena. La persona alla guida dell’auto non si è nemmeno fermata. Con il ciclista vicentino c’era l’amico Ettore Pozza, che lo ha subito soccorso.

Ciclismo, brutto incidente per Marco Palomba: le sue condizioni

Per Marco Palomba, caduto per evitare un auto, gli esami hanno evidenziato un trauma cranico e pneumotorace. Il ciclista è stato quindi tenuto per la notte sotto osservazioni, al fine poi di effettuare nuovi esami. Ma ecco le sue parole: “è successo tutto in pochi attimi: stavo pedalando sul lato destro e improvvisamente mi sono trovato di fronte un’auto lanciata a tutta velocità. D’istinto sono riuscito a evitare l’impatto. Non ricordo molto dell’accaduto ma voglio ringraziare Ettore Pozza per avermi soccorso e avermi aiutato a rialzarmi.” Palomba ha anche detto che non sa quando ci vorrà per recuperare, ma che il suo 2025 probabilmente è finito qui.