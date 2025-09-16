Un grave incidente si è verificato oggi sull’Adriatica a Cesena, coinvolgendo un gruppo di giovani. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello schianto.

Grave incidente a Cesena sull’Adriatica

Alle 11:41 di questa mattina si è verificato un terribile sinistro sulla Statale 16 Adriatica, nei pressi del centro commerciale Romagna Shopping Valley, tra i Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo.

Una Renault Clio ferma per un guasto è stata violentemente tamponata da un camion frigo di un’azienda locale.

L’impatto ha accartocciato l’auto, intrappolando i cinque giovani a bordo. Il camion, a sua volta, si è ribaltato sulla carreggiata, causando immediatamente il blocco del traffico e lunghe code sulla statale.

Grave incidente a Cesena sull’Adriatica: giovani coinvolti, le loro condizioni

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, insieme al personale sanitario del 118. Tre ambulanze, un’automedicalizzata e due elicotteri hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena; due ragazzi sono in condizioni gravissime, mentre gli altri tre, seppur feriti in modo serio, non sarebbero in pericolo di vita.

L’autista del camion, di origine albanese, è rimasto illeso ma in stato di shock. La Polizia Stradale, il personale Anas e la Polizia Locale hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza la carreggiata, che è stata chiusa fino alle 15:30 per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.